Unfallflucht in Frammersbach

Eine Befragung der Nachbarschaft verlief bislang ergebnislos. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 erbeten.

Finder nimmt Bargeld aus Handtasche

Von einer grauen Damen-Ledergeldbörse entledigte sich ein bislang unbekannter Täter, indem er diesen in den Postkasten in der Bahnhofstraße einwarf. Dies fiel am Dienstagmorgen einem Bediensteten der Deutschen Post auf, der den Postkasten leerte.

Nachdem die Geldbörse an die Polizeiinspektion Lohr übergeben wurde, konnte die Inhaberin ermittelt und telefonisch kontaktiert werden. Die Dame aus Hanau gab an, dass sie ihr Portemonnaie vor einer Woche in einem Zug der Deutschen Bahn vergessen hatte.

Der Täter, der vermutlich aus Lohr stammen könnte, entnahm das Bargeld in Höhe von ca. 100 Euro. Der restliche Inhalt blieb unberührt.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 erbeten.

vd/Polizei Lohr