In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag wurde ein im Holzweg geparkter Renault Captur von einem anderen Fahrzeug an der Stoßstange vorne links beschädigt. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern.

Auto zerkratzt

Alzenau. Im Verlauf des Dienstages wurde ein in der Röntgenstraße geparkter BMW X5 auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Sachschaden: ca. 1.000 Euro.

Polizei Alzenau