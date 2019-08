Unfallflucht in Bürgstadt - Verdächtiger streitet Beteiligung ab

Wie festgestellt wurde, hatte der unbekannte Fahrer einen Sandstein-Holzzaun eines Nachbaranwesens beschädigt. Allerdings verlor er bei dem Unfall das amtliche Kennzeichen seines Fahrzeugs. Bei einer Nachschau an der Anschrift des Fahrzeughalters konnte das Auto mit frischem Unfallschaden im Frontbereich festgestellt werden. Als Tatverdächtiger konnte ein 22-jähriger Mann ermittelt werden, der augenscheinlich angetrunken war und jegliche Unfallbeteiligung bestritt. Zur Spurensicherung wurden daher das Auto sowie die Oberbekleidung des vermutlichen Fahrers sichergestellt. Es folgte die obligatorische Blutentnahme.

Fahrer mit zu viel Promille: Miltenberg

Bei der Kontrolle eines Daimler Fahrers in der Mainzer Straße am Sonntag, kurz nach 22 Uhr, stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkohol-Test ergab einen Promillewert von 0,82, woraufhin zunächst die Weiterfahrt unterbunden wurde. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest konnte aufgrund gesundheitlichen Problemen des Betroffenen nicht durchgeführt werden, so dass eine Blutentnahme die Folge war.

Auto-Fahrer übersieht Fahrradfahrer: Amorbach

Am Sonntag, gegen 13.55 Uhr, wollte ein aus Richtung Boxbrunn kommender 84-jähriger Audi-Fahrer an der Einmündung B47 / B469 nach links in Richtung Weilbach abbiegen. Hierbei übersah er einen 52-jährigen Radler, welcher aus Richtung Amorbach kam und in Richtung Boxbrunn abbiegen wollte. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Polizei Miltenberg/ienc