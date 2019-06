Unfallflucht in Arnstein: Steinpoller und Treppe beschädigt

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden in circa 1200 Euro zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen Laster gehandelt hat. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Fischwilderei: Karlstadt

Am Donnerstag wurde gegen 21 Uhr, bei der Kontrolle eines Anglers am Baggertsweg, unterhalb der Mainbrücke in Karlstadt, festgestellt, dass der 33-jährige Mann weder über einen Fischereischein, noch über einen Berechtigungsschein des Fischerverbandes verfügte. Das Angelgerät wurde deshalb beschlagnahmt, den Mann erwartet eine Strafanzeige.

Betäubungsmittel mitgeführt: Karlstadt

Am Bahnhof Karlstadt wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Mitternacht bei der Kontrolle eines 19-jährigen Mannes eine geringe Menge Haschisch aufgefunden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, den Mann erwartet eine Strafanzeige.

Polizei Karlstadt/ienc