Unfallflucht in Alzenau schnell geklärt

Ein Zeuge hatte um 15.45 Uhr beobachtet, wie eine Peugeot-Fahrerin beim Rückwärtsausparken gegen eine Überdachung für Einkaufswagen stieß. Anschließend fuhr die Fahrerin weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Da sich der Mann das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert hatte, konnte eine 68-jährige Frau als Verursacherin ermittelt werden. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

VW mutwillig beschädigt

Alzenau-Kälberau, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerkratze ein Unbekannter einen VW mit einem spitzen Gegenstand auf der kompletten linken Seite. Der Pkw war in der Pestalozzistraße abgestellt. Der Sachschaden summiert sich auf 5.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 .

mci / Quelle: Polizei Alzenau