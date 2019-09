Am Donnerstag, in der Zeit von 09.45 Uhr bis 11.30 Uhr, wurde in Bürgstadt, „Am Stadtweg“, auf einem Parkplatz ein silberner Toyota angefahren. Vermutlich beim Ausparken touchierte ein Unbekannter den hinteren linken Stoßfänger. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR zu kümmern.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg