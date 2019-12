Unfallflucht geklärt: Radkappe führte zum Unfallverursacher

Am Donnerstagnachmittag musste der Besitzer eines Audi, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand des Baumgartenweges geparkt war, feststellen, dass sein Fahrzeug am linken Heck eingedellt und zerkratzt war. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer hatte den geparkten Audi gestreift und war im Anschluss geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zu seinem Pech hat der Verursacher an der Unfallörtlichkeit eine Radkappe verloren, die den Schluss zuließ, dass der Flüchtige möglicherweise mit einem Skoda unterwegs war.

Nachdem die Polizeistreife in der Umgebung der Unfallörtlichkeit gezielt nach einem solchen Wagen Ausschau hielt, konnte der Skoda wenige Straßen von der Unfallstelle entfernt geparkt an der Straße festgestellt werden. Natürlich wies er auch entsprechende Schäden auf und die besagte Radkappe fehlte. Der 66-jährige Fahrzeughalter gestand, den Unfall gegen 10:30 Uhr verursacht zu haben. Insgesamt entstand beim Unfall ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

BMW erfasst Reh

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart - Am frühen Donnerstagabend wurde auf der Staatsstraße 2303, Fahrtrichtung Karsbach, ein Reh beim Queren der Fahrbahn von der 40-jährigen Fahrerin eines Pkw BMW erfasst. Am Fahrzeug entstand dabei ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Auffahrunfall an Kreuzungsampel in Gemünden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart - Am Donnerstag, 09:00 Uhr, musste der 64-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki an der Ampel an der Einmündung der Staatsstraße 2302 verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 40-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda erkannte dies zu spät und fuhr mit der Fahrzeugfront auf die Anhängerkupplung des Suzuki auf. Dabei entstand lediglich am Skoda Sachschaden von etwa 600 Euro.

Internetbetrug: Ware nicht geliefert

Ein 25-jähriger Mann aus dem Dienstbereich erwarb über das Internetportal „ebay Kleinanzeigen“ eine vermeintlich günstige „Stihl“ Motorsäge zum Preis von 250 Euro. Nachdem der Kaufpreis überwiesen wurde, wartet er nun vergeblich auf seine Lieferung. Die Polizei Gemünden ermittelt nun gegen den Inhaber des Bankkontos wegen Warenbetruges.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden