Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Dank eines aufmerksamen Zeugen, welcher den Vorfall beobachtet hatte, war es nun für die Polizei ein leichtes, die Fahrerin des Kia, es handelte sich um eine 69-Jährige aus einer Nachbargemeinde, zu ermitteln. Der Gesamtschaden an der Sandsteinmauer und an dem Unfall verursachenden Fahrzeug beläuft sich auf mindestens 6000 Euro.

Nötigung im Straßenverkehr

Collenberg. Am Donnerstag, gegen 12.15 Uhr, befuhr ein Subaru-Fahrer die Staatsstraße 2315 von Kirschfurt in Richtung Collenberg. Einem dahinter fahrenden Audi-Fahrer ging es wohl zu langsam voran und er fuhr äußerst dicht auf. Nachdem ihm der Subaru-Fahrer per Handzeichen bedeutete, dass er nicht so dicht auffahren möge, verringerte der Fahrer sogar seinen Abstand noch weiter. Da Kennzeichen des Dränglers ist bekannt, bei Ermittlung des Fahrers erwartet diesen eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Vorfahrt missachtet

Miltenberg. An der Einmündung Bischoffstraße – Brückenstraße missachtete am Donnerstag gegen 08.30 Uhr ein Lkw-Fahrer die Vorfahrt eines Skodas. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, der Skoda war jedoch so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7500 Euro.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg