Unfallflucht bei Mömbris-Niedersteinbach: Verursacher schneidet Kurve und haut ab

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr und es ist ein Schaden von 400 Euro entstanden. Um 07 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter von Alzenau in Richtung Niedersteinbach. In Bereich der Hessenkurve kam dem Mann ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, das offenbar die Kurve schnitt. Der Mann versuchte noch auszuweichen, streifte aber mit seinem linken Außenspiegel das entgegenkommende Fahrzeug. Er hielt an der nächsten Möglichkeit an. Der Verursacher fuhr allerdings trotz des angerichteten Schadens weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Parkrempler

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Ein 38-jähriger VW-Bus-Fahrer beschädigte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr beim Ausparken in der Reuschbergstraße einen abgestellten Mercedes. Dabei entstand ein Schaden von 4.000 Euro.

Vorfahrtsverletzung

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. An der Einmündung Frankenstraße/Hanauer Landstraße kam es am Donnerstagmorgen zu einem Vorfahrtsunfall. Um 07 Uhr wollte ein 77-jähriger Nissan-Fahrer von der Frankenstraße auf die vorfahrtsberechtigte Hanauer Landstraße abbiegen. Dabei übersah er den Pkw einer 48-jährigen Frau, die ihrerseits von der Hanauer Landstraße nach links in die Frankenstraße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von 4.000 Euro entstand. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Polizei Alzenau