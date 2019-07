Unfallflucht auf A3 bei Bischbrunn

Dabei geriet das Gespann in den Grünstreifen und kollidierte letztendlich mit der Außenleitplanke. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 16.000 Euro am Wohnwagen und der Außenleitplanke zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter 06021-8572530 zu melden. Im Stau, der durch die Unfallaufnahme entstand, ereignete sich gegen 14.15 Uhr ein Auffahrunfall.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/ienc