Unfall zwischen Babenhausen und Rodgau

Ein 28-jähriger Mann aus Babenhausen geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Er war von Babenhausen in Richtung Dudenhofen unterwegs. Im Bereich einer Kurve stieß er mit dem Fahrzeug einer 19-jährigen aus Babenhausen seitlich zusammen. Diese war in entgegengesetzter Fahrtrichtung gefahren. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge total beschädigt und diese kamen in der Folge von der Fahrbahn ab. Drei Personen wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben Rettungsdienst und Feuerwehr war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Bei dem Fahrer aus Babenhausen ergaben sich Verdachtsmomente für eine Alkoholisierung. Die Landstraße musste im Bereich der Unfallstelle für ca. 2h voll gesperrt werden.

Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

vd/Polizei Hessen