Unfall unter Alkoholeinfluss

Bei der anschließenden Kontrolle wurde die Ursache der unsicheren Fahrweise schnell bekannt, da Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin wahrgenommen wurde. Zudem wurden frische Unfallspuren am Fahrzeug festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen die Fahrerin wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Roller unter Alkoholeinfluss geführt

Am Freitag wurde um 18:15 Uhr in der Löherstraße ein 32-Jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss bestätigte. Den Verkehrsteilnehmer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Führer eines Pedelec

Am Freitag kam es im Bereich der Willigisbrücke zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 34-Jähriger Pedelec-Fahrer den Radweg von der Großostheimer Straße kommend Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr ein 78-Jähriger Radfahrer auf diesem Radweg entgegen. Trotz sofortiger Bremsung durch den Pedelec-Fahrer konnte eine Kollision nicht verhindert werden und beide Beteiligte kamen zum Sturz. Hierbei zog sich der Radfahrer Schürfwunden am Bein und Schnittwunden an der Hand zu, welche im Klinikum versorgt werden mussten. Der Pedelec-Fahrer blieb unverletzt.

Abbiegevorgang zu spät bemerkt und Fahrzeug touchiert

Am Freitag um 13:30 Uhr kam es in der Würzburger Straße zu einem Verkehrsunfall.

Auf Höhe der Kneippstraße wollte ein Pkw-Fahrer nach links abbiegen und ordnete sich hierzu ein. Ein Kradfahrer bemerkte dies offensichtlich zu spät und touchierte den Pkw am Heck. In Folge dessen kam der Kradfahrer zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500, - Euro.

Verkehrsunfallflucht nac Spiegelberührung

Am Freitag gegen 11:00 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer in der Cornelienstraße in Richtung Stadelmannstraße. Hier blieb er an einem Außenspiegel eines geparkten Pkw hängen und beschädigte diesen. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fort, weshalb gegen ihn nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt wird.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

In der Hafenrandstraße kam es am Freitag um 09:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 3000, - Euro. Hier befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Audi die Augasse in Richtung Darmstädter Straße. An der Kreuzung zur Hafenrandstraße übersah er den Pkw, der die Hafenrandstraße in Fahrtrichtung Darmstädter Straße befuhr und Vorfahrt hatte. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem jedoch niemand verletzt wurde.

Marihuana im Schuh aufgefunden

Am Freitag um 19:40 wurde bei einer Personenkontrolle in der Hofgartenstraße bei einem 16-Jährigen starker Marihuanageruch wahrgenommen. Die Betäubungsmittel konnten bei der anschließenden Durchsuchung im Schuh aufgefunden werden. Ein bereits gedrehter Joint wurde ebenfalls bei der Personengruppe aufgefunden und sichergestellt.

Ladendiebstahl

In einem Bekleidungsgeschäft in der City-Galerie versuchte am Freitag gegen 13:45 Uhr eine 46-Jährige Kleidungsstücke und Kosmetikprodukte in einem Gesamtwert von 390 Euro zu entwenden. Hierbei konnte sie beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Mercedessterne von Pkw entwendet

In der Nacht von Donnerstag ab 23:00 Uhr bis Freitag 08:00 Uhr kam es in der Dalbergstraße zu einem Diebstahl des vorderen und hinteren Mercedes-Sternes an einem dort geparkten Pkw. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um Hinweise unter Telefonnummer: 06021/857-2200.

Roller ohne Fahrerlaubnis geführt

Bessenbach: Am Freitag gegen 13:45 Uhr wurde in Bessenbach ein 16-Jähriger auf einem Roller angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er lediglich eine Prüfbescheinigung für ein Mofa vorweisen konnte. Er ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse A1, weshalb der Roller sichergestellt und der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

Beim Abbiegen entgegenkommenden Pkw übersehen

Goldbach: Am Freitag um 08:50 Uhr wollte ein Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes von der B26 auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auffahren. Hierbei übersah er die Pkw-Fahrerin, die aus Goldbach kommend die Straße befuhr und es kam zum Zusammenstoß auf Höhe der Fahrerseite, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg