Unfall ohne gültige Fahrerlaubnis, zu Fuß geflüchtet und Großeinsatz ausgelöst

Ein 39-Jähriger kam gegen 22.30 Uhr mit seinem Van der Marke Renault zwischen Zellingen und Billingshausen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den folgenden Straßengraben. Dort prallte der Pkw gegen ein Entwässerungsrohr und wurde anschließend etwa 27 Meter weiter in das angrenzende Waldstück geschleudert, ehe das Fahrzeug schlussendlich entgegensetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen kam. Hierdurch entstand eine starke Verformung der Fahrzeugfront und im Motorraum entfachte sich ein Kleinbrand. Dieser konnte zügig durch die hinzugerufenen Feuerwehreinsatzkräfte gelöscht werden.

Direkt nach dem Unfall kamen unbeteiligte Verkehrsteilnehmer hinzu, welche kurz mit dem Unfallverursacher sprachen. Dieser gab an in Ordnung zu sein und lief noch vor Eintreffen der Polizeibeamten der PI Karlstadt davon. Da aufgrund des schweren Unfalls nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 39-Jährige nicht doch ernsthaft verletzt ist, musste eine großräumige Suchaktion eingeleitet werden. Diese erfolgte unter zur Hilfenahme von zwei duzend Feuerwehrleuten inklusive drei Man-Trailer-Hunden, einem Polizeihubschrauber und weiteren Polizeistreifen. Da die Absuche jedoch ergebnislos verlief, musste in den frühen Morgenstunden des 28.09.2019 die Suchmaßnahmen eingestellt werden. Stunden später meldete sich die Lebensabschnittsgefährtin des Unfallverursachers bei der Polizeiinspektion Karlstadt und teilte mit, dass dieser soeben nach Hause gekommen ist und sich nun zur Behandlung seiner Verletzungen ins Klinikum Main-Spessart Lohr am Main begibt.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von geschätzt 4.200,- Euro. Außerdem befand sich das Wasserwirtschaftsamt vor Ort, da Betriebsstoffe aus dem Van austraten.

Amphetamin und Joint mitgeführt

Karlstadt/Lkr. Main-Spessart. Am späten Abend des 28.09.2019 wurde ein 29-Jähriger einer Kontrolle im Wurzgrund unterzogen, da er sich zuvor auffällig verhielt. Zunächst wurde in seinem mitgeführten Geldbeutel ein Papierbriefchen festgestellt, in welchem sich eine geringe Menge Amphetamin befand. Außerdem führte der Mann einen Joint in seinem Rucksack mit. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalem Besitz von Betäubungsmittel.

Nach Streit zugeschlagen

Karlstadt/Lkr. Main-Spessart. Am 29.09.2019 ereignete sich in den frühen Morgenstunden in einer Gaststätte in der Ringstraße ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Gästen. Dies gipfelte darin, dass der 25-Jährige dem 30-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Beim 30-Jährigen brach deswegen ein Zahn ab und seine Nase als auch Oberlippe schwollen an. Gegen den Jüngeren wurde aufgrund dessen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Polizei Karlstadt/mkl