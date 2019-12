Unfall nahe Zellingen: 19-Jähriger landet mit Auto im Straßengraben

Dabei kam der Pkw des 19-jährigen Mannes ins Schleudern, drehte sich auf der Fahrbahn und rutschte in den linken Straßengraben. Bei dem Unfall entstand an dem Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 6000.- Euro, zudem wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw fuhr weiter ohne anzuhalten.

Geparktes Auto beschädigt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag streifte um 20:25 Uhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Arnsteiner Str. in Karlstadt beim Vorbeifahren an einem geparkten schwarzen VW Golf den linken hinteren Kotflügel und die linke Seite des hintern Stoßfängers. Der Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Arnstein ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 2000 zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den beiden unbekannten Fahrern und Fahrzeugen die an den Verkehrsunfällen beteiligt waren unter Tel.: 09353/97410.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt