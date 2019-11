Kurz nach 11 Uhr war eine Ford-Fahrerin laut Polizei auf der Staatsstraße 2309 von Großheubach kommend in Richtung Klingenberg/Röllfeld unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda und prallte anschließend in einen ebenfalls entgegenkommenden Mercedes. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Unfallverursacherin in ein Krankenhaus. Drei weitere Insassen, die sich im Skoda und im Mercedes befanden, wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehren aus Großheubach und Miltenberg sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Im Einsatz waren unter anderem vier Rettungswagen, drei Notärzte, ein Rettungshubschrauber und ein Einsatzleiter des Rettungsdienstes.

Frontalcrash nahe Großheubach: Vier Menschen teils schwer verletzt

An allen drei beteiligten Unfallfahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden summiert sich auf weit über zehntausend Euro. Die Staatsstraße 2309 war bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge über mehrere Stunden komplett gesperrt.

Ralf Hettler