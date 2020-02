Unfall nach knappem Überholversuch bei Wenschdorf - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag befuhr ein 37-jähriger mit seinem schwarzen Kastenwagen die St2309 von Miltenberg in Richtung Walldürn. Auf Höhe Wenschdorf wurde er von einem derzeit unbekannten Fahrer eines weißen Seats überholt. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw zu verhindern, bremste der 37-jährige stark ab, sodass der Überholende wieder vor ihm einscheren konnte. Ein hinter ihm fahrender Audi-Fahrer bemerkte den Bremsvorgang jedoch zu spät und fuhr auf das Heck des Kastenwagens auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Insbesondere der entgegenkommende Pkw-Fahrer wird nun als Zeuge gesucht.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg