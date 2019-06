Unfall mit zwei Motorrädern bei Amorbach

Das Motorrad rutschte hierbei in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 55-jährigen Motorradfahrer, der zu dieser Zeit von Amorbach in Richtung Boxbrunn fuhr.

Bei dem anschließenden Sturz wurde der 55-jährige Fahrer mittelschwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 22-jährige Motorradfahrer kam ohne Verletzungen davon. Beide Motorräder wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallfluchten:

Bürgstadt – in der Zeit von dem 15.06.2019, 16:00 Uhr – 20:30 Uhr wurde ein geparkter Mercedes in dem Mühlweg in Bürgstadt von einem bislang unbekannten Täter touchiert, wodurch an dem Mercedes ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR entstand. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter der 09371/9450.

Altenbuch – in dem Zeitraum von dem 14.06.2019 10:00 Uhr – 15.06.2019 08:30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Altenbuch durch ein Fahrzeug eine Treppenmauer vor einem Haus angefahren, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR entstand. Täterhinweise sind nicht bekannt. Möglicherweise handelte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeuge um einen Lkw.

Polizei Miltenberg/mkl