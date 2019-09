Unfall mit vier Fahrzeugenn in Darmstadt

Darmstadt: Am 26.09.2019 gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der Nieder-Ramstädter Straße, in Höhe des alten Friedhofs ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 25-jähriger befuhr mit seinem Skoda die Nieder-Ramstädter Straße vom Böllenfalltor kommend in Richtung Innenstadt. Hierbei kam er aufgrund eines medizinischen Problems nach links ab und prallte in die dort wartenden Fahrzeuge.

Hierbei wurden vier Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt. Drei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine 50-Jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall kam zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der Nieder-Ramstädter Straße zwischen der Klappacher Straße und der Heinrichstraße. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 40.000,- Euro.

dc/Meldung der Polizei Südhessen