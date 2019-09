Unfall mit mehreren verletzten Personen bei Groß-Zimmern

Ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Münster und sein 11-jähriger Beifahrer aus Dietzenbach fuhren auf dem Beschleunigungsstreifen der B 26 von Groß-Zimmern kommend in Fahrtrichtung Dieburg. Der Fahrer sei laut derzeitigem Ermittlungsstand vom Beschleunigungsstreifen direkt über die rechte Fahrspur auf die linke Fahrspur gewechselt.

Hierbei übersah er den 28-jährigen Fahrer aus Fränkisch-Crumbach, der ebenfalls die linke Fahrspur von Darmstadt aus kommend befuhr. Der nachfolgende 28-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 47-jährigen Fahrer hinten auf. In Folge dessen kam es zu einer weiteren Kollision mit einer 50-jährigen Fahrerin aus Altheim, die ebenfalls die B26 in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Der 28-jährige Fahrer wurde schwer und die anderen Beteiligten wurden leichtverletzt.

Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme und Abschleppung der drei beschädigten Fahrzeuge wurde die B26 für ca. 90 Minuten komplett gesperrt und der Verkehr musste umgeleitet werden. Durch die Feuerwehr Dieburg wurde die Unfallstelle abgesichert und nach der erfolgten Unfallaufnahme gereinigt. Nach ersten Schätzungen zufolge dürfte sich die Gesamtschadenssumme auf mehrere 10.000 EUR belaufen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Polizei Südhessen/mkl