Kurz vor 22 Uhr musste ein Lastwagenfahrer, der in Richtung Würzburg unterwegs war, in Höhe der Rastanlage Rohrbrunn verkehrsbedingt abbremsen. Vermutlich erkannte der Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges die Situation zu spät. Er versuchte noch eine Kollision zu vermeiden, in dem er im letzten Moment noch nach links zog. Jedoch prallte der Sattelzug mit der Zugmaschine in das Heck des vorderen Aufliegers. Anschließend querte er alle drei Fahrstreifen, stieß noch mit einem Nissan zusammen und kam schließlich an der mittleren Betonleitwand zum Stehen.

Unfall mit Laster auf A3 bei Rohrbrunn

Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die stark beschädigten Fahrzeuge blockierten alle Fahrstreifen, samt Standspur.

Die Feuerwehren aus Weibersbrunn, Waldaschaff und Dammbach sicherten die Unfallstelle ab, leuchteten diese aus, reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um.

Die Richtungsfahrbahn musste bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge mehrere

Stunden komplett gesperrt werden.

rah