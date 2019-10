Unfall mit Kastenwagen in Schöllkrippen

Um 08.15 Uhr hielt der 58-jährige ortsunkundige Fahrer eines Kastenwagens am Ortseingang an, da er an der gesuchten Straße vorbeigefahren war. Eine nachfolgende Ford-Fahrerin hielt hinter dem Kastenwagen an. Der Kastenwagen rollte dann auf der abschüssigen Straße leicht rückwärts und prallte mit dem Unterfahrschutz gegen die Front des Ford.

Fahrerflucht: Alzenau

Seit Montagmorgen muss sich eine 67-jährige Frau wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Die Frau parkte gegen 10.30 Uhr mit ihrem Daimler außerhalb der gekennzeichneten Parkfläche und versperrte so die Zufahrt zur Alfred-Delp-Straße. Daher stellte sich der 32-jährige Fahrer eines Sprinters hinter sie, um ein Paket auszuliefern. Die Frau parkte dann rückwärts aus und fuhr gegen die Front des Sprinters. Allerdings fuhr sei einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Über das Kennzeichen konnte die 67-jährige Frau als Verursacherin ermittelt werden.

Schöllkrippen: Unfallflucht

Bei einer Unfallflucht in Schöllkrippen entstand am Montag ein Schaden von 1.200 Euro. Eine 42-jährige Frau hatte ihren Mercedes um 11 Uhr auf einem Parkplatz in der Reuschbergstraße abgestellt. Als sie um 16 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie einen Schaden im Heckbereich feststellen. Der Verursacher war allerdings geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Alzenau: Unfallflucht

Am Montag zwischen 14.30 und 16.45 Uhr wurde an einem geparkten VW der linke Außenspiegel abgefahren. Das Auto war in der Straße An der Burg abgestellt. Auch hier entfernte sich der Verursacher. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Fehler beim Anfahren: Schöllkrippen

Am Montag um kurz nach 14 Uhr wollte eine 67-jährige Audi-Fahrerin von einem Parkplatz auf die Reuschbergstraße fahren. Dabei übersah sie den Hyundai eines 63-jährigen Mannes, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden summiert sich auf 2.200 Euro.

Polizei Alzenau/ienc