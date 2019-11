Unfall mit Holzstämmen - 71-Jähriger in Michelbach schwer verletzt

Der Mann wollte gegen 15.30 Uhr auf einer Wiese im Bereich der Dörsthöfe mit seinem Traktor mit Anhänger Holzstämme abtransportieren. Der Anhänger war mit einem „Greifer“ ausgestattet. Der Mann stand dazu auf einer Plattform zwischen Traktor und Anhänger, um den Greifer zu bedienen. Offenbar rutschte dabei ein Stamm in seine Richtung und traf ihn, wodurch er zu Boden stürzte. Seine Ehefrau fand den Verletzten und verständigte den Rettungsdienst. Der Rentner erlitt nach ersten Erkenntnissen Verletzungen im Kopf- und Wirbelsäulenbereich. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Frankfurt geflogen. Die Staatsstraße 2305 musste hierzu kurzfristig gesperrt werden.

Zaun angefahren

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Sonntag auf Montag fuhr ein unbekanntes Fahrzeug den Metallzaun eines Anwesens in der Aschaffenburger Straße an und flüchtete anschließend. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Vorfahrtsunfall mit 4.500 Euro Schaden

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung An der Waldschule/Mühlweg entstand am Montagmorgen ein Schaden von 4.500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Um 11 Uhr hatte eine 82-jährige Opel-Fahrerin den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Audi eines 33-jährigen Mannes übersehen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Zu schnell mit abgefahrenen Reifen

Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Nicht angepasste Geschwindigkeit in Kombination mit abgefahrenen Reifen war die Ursache für einen Verkehrsunfall bei Albstadt. Am Montag um 05.45 Uhr fuhr ein 23-jähriger VW-Fahrer von Freigericht in Richtung Albstadt. Nach einer Rechtskurve geriet er auf der feuchten Straße ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich dabei und landete schließlich auf dem Dach. Der Fahrer erlitt hierbei nur leichte Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Gelnhausen gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass beide Vorderreifen abgefahren waren. Das Auto hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert (5.000 Euro), er musste abgeschleppt werden.

Handy verschwunden

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter nutzte am Montagnachmittag die Gunst der Stunde, um ein Handy aus einer Jacke zu stehlen. Eine 79-jährige Frau hatte um 13.30 Uhr eine Arztpraxis in der Straße Am Leinritt aufgesucht. Ihre Jacke, in der sich ihr Mobiltelefon befand, hatte sie in die Garderobe gehängt. Gegen 16 Uhr musste sie dann feststellen, dass das Handy im Wert von 600 Euro spurlos verschwunden war. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Kennzeichen gestohlen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Freitag und Montag wurde das hintere Kennzeichen eines Lkw, der in der Marie-Curie-Straße abgestellt war, gestohlen.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

(Polizei Alzenau/kick)