Unfall mit Fahrerflucht

Gegen 17.45 Uhr parkte ein Autofahrer seinen schwarzen Pkw Daimler Benz vor dem Markt. Während seines Einkaufs fuhr ein zunächst unbekannter Fahrer eines grauen Pkw BMW auf dem Parkplatz rückwärts und stieß dabei gegen den geparkten Pkw Daimler. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Anstoß davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher sich das Kennzeichen notierte. Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 650,- Euro.

Auto angefahren und geflüchtet

GemündenAm Freitag wurde der Polo einer 59-Jährigen beschädigt. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Gegen 14.00 Uhr parkte eine 59-jährige Autofahrerin ihren grauen Pkw VW Polo in der Frühlingsstraße. Bei ihrer Rückkehr gegen 15.30 Uhr stellte sie einen Kratzer an der Frontschürze fest. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro beziffert. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall

Gemünden. Am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr erfasste ein 19-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 11, zwischen Kleinwernfeld und Gemünden, frontal ein Reh. Dieses wurde durch die Kollision getötet. Am Pkw VW Golf entstand massiver Frontschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.



Polizei Gemünden/nico