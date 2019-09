Unfall in der Baustelle bei Bischbrunn - Zwei Leichtverletzte

Der BMW-Fahrer erlitt eine Schürfwunde am Arm, die Beifahrerin des Honda eine Prellung im Gesicht. Der BMW und der Honda mussten abgeschleppt werden, während der Mercedes, der am schwächsten beschädigt war, noch weiterfahren konnte. Während der Unfallaufnahme waren der linke und mittlere Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt.

Zwei Unfälle in A3- Baustelle Höhe Strietwald - Lange Fahrt für Flixbusinsassen

Aschaffenburg, A 3 Ri. Passau/Linz. Gestern Nachmittag gegen 14:30 Uhr übersah ein Daimlerfahrer beim Spurwechsel den neben ihm befindlichen VW. Beide Pkw waren kurz vor der Baustelle der Lärmschutzwand am Strietwald in Richtung Würzburg unterwegs, als der Daimler wegen des Spureinzugs von der linken auf die mittlere Spur wechselte. Dabei kollidierte er mit dem daneben befindlichen VW. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall nach rechts verschoben und auf einen auf der rechten Spur fahrenden Flixbus gedrückt. Beim Bus platzte deshalb der linke Hinterreifen. Die Fahrzeuge kamen im Baustellenbereich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen, dieser musste deshalb für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Während der Mercedes weiterfahren konnte, musste der VW abgeschleppt werden und der Busfahrer seinen Reifen vor Ort wechseln. Hierzu konnte er allerdings im abgebakten Baustellenbereich verbleiben. Insgesamt mussten die Fahrgäste, die dankenswerterweise alle ordnungsgemäß sitzen blieben, etwa eine 2stündige Verspätung in Kauf nehmen.

Aufmerksamer Mitteiler verständigt die Polizei

Aschaffenburg, A 3 Ri. Frankfurt. Weil ein Fahrzeug vor ihm erhebliche Schwierigkeiten bei der Geradeausfahrt hatte und immer wieder in Schlangenlinien fuhr, verständigte ein aufmerksamer Mitteiler gegen 15:15 Uhr die Polizei. Bei der Kontrolle des Daimlers aus dem Main-Taunus-Kreis konnte festgestellt werden, dass der 88jährige Fahrer aufgrund seines Alters und der Baustellenverkehrsführung an der Lärmschutzwand am Strietwald völlig von der Verkehrssituation überfordert war. Er war sogar über Teile der Baustellensicherung gefahren und hatte seinen Pkw beschädigt. Die Beamten parkten seinen Pkw sicher auf einem Parkplatz und nahmen den Mann mit zur Dienststelle, wo er von seinem Sohn im Laufe des Nachmittags abgeholt wurde. Ob er seinen Führerschein abgeben muss, entscheidet die Führerscheinstelle.

mci / Quelle: Verkehrspolizei