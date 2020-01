Unfall in Wörth

Am Montag ereignete sich um 10:45 Uhr an der Anschlussstelle der Bundesstraße 469 Wörth/Seckmauern in Richtung Miltenberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtsachschaden von über 8.000 Euro entstand. Der Fahrer eines VW fuhr hierbei an der Anschlussstelle ab und wollte nach links auf der Staatsstraße 3259 in Richtung Seckmauern. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden BMW, der die Staatsstraße aus Wörth kommend bevorrechtigt befuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge wobei die beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben.

Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Kleinwallstadt. Am Montag gegen 16:45 Uhr fielen einer Zivilstreife der Obernburger Polizei in der Frühlingstraße zwei Männer auf, die sich offensichtlich gerade zum Rauchen eines Marihuana-Joints niedergelassen hatten. Bei einer anschließenden Kontrolle versuchte ein 18-Jähriger das Beweismittel noch wegzuwerfen, was jedoch ohne Erfolg verlief. Letztlich wurde bei dem Heranwachsenden sowie seinem 16-jährigen Begleiter jeweils noch eine Kleinmenge an unerlaubt besessenem Marihuana sichergestellt.

Verstöße gegen das Waffengesetz

Elsenfeld. Am Montag gegen 16:00 Uhr fiel einer Zivilstreife ein 14-Jähriger in der Bahnhofstraße auf, der in einer Umhängetasche eine auffällig lange Stabtaschenlampe bei sich hatte. Bei einer Kontrolle des Jugendlichen stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen Schlagstock mit Lampeneigenschaft handelte. Die Hiebwaffe wurde sichergestellt und der 14-Jährige muss sich nun im Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Der Besitz von Hiebwaffen ist nur Erwachsenen erlaubt und das Führen in der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht zulässig.

Sachbeschädigungsserie durch Graffiti aufgeklärt

Hausen und Leidersbach (Lkr. Miltenberg). Im Zeitraum vom 25. bis 31.10.2019 wurden im Ortsbereich der Gemeinden Hausen und Leidersbach diverse Sachbeschädigungen durch das Aufbringen von Graffitis durch einen unbekannten Täter begangen. Hierbei waren neben zahlreichen öffentlichen Einrichtungen wie einer Bushaltestelle oder einem Spielplatz auch verschiedene Privatanwesen und eine Kirche betroffen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizeiinspektion Obernburg übernahm die Ermittlungen, die nun letztlich mit der Identifizierung eines Tatverdächtigen zum Erfolg führten. Am Montagabend wurde die Wohnung des Tatverdächtigen in Hausen durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Weiterhin fanden die Beamten eine Aufzuchtanlage für Marihuana-Pflanzen und mehrere LSD-Trips vor. Die Pflanzen der Anlage sowie die Trips wurden ebenfalls sichergestellt und der 18-Jährige muss sich nun zusätzlich wegen dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln im Strafverfahren verantworten.

Polizeiinspektion Obernburg