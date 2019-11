Unfall in Röllfeld - Frau verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet sie nach rechts auf das Bankett. Beim Gegenlenken hatte sie ihr Auto nicht mehr im Griff und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie zuerst mit einem Skoda und anschließend mit einem Mercedes, die die Gegenrichtung befuhren. Der Ford wurde aufgrund der Kollision um die eigene Achse gedreht. Die Verursacherin musste mit einer Rückenverletzung in das Klinikum nach Frankfurt geflogen werden. Der 71-jährige Skoda-Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin, sowie der 90-jährige Mercedes-Fahrer wurden mit leichteren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehren Großheubach und Miltenberg waren im Einsatz. Der Sachschaden an den drei Autos beläuft sich auf circa 30 000 Euro.

Außenspiegel abgefahren: Kleinheubach

Am Montag, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr, wurde in Kleinheubach in der Mainstraße der linke Außenspiegel eines parkenden Golf abgefahren. Weiter wurde dabei die Türe und der Stoßfänger eingedrückt. Der Verursacher fuhr anschließend davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro.

Auto angefahren: Kleinheubach

Am Montag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, wurde in Kleinheubach in der Seehecke ein parkender Golf angefahren. Auf der rechten Seite verläuft ein Streifschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Der Verursacher flüchtete.

Polizei Miltenberg/ienc