Unfall in Mömbris verursacht hohen Sachschaden

Gegen 18.15 Uhr wollte ein 60 Jahre alter Fahrer eines Renault Transporters vom Marktplatz kommend in die Hauptstraße fahren. An der Abzweigung zur Roten Hohle fuhr er jedoch nicht der Hauptstraße nach, sondern geradaus in die rote Hohle, wo er mit einem geparkten Opel Astra kollidierte und diesen in einen Gartenzaun zog. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt,wurde jedoch zur weiteren abklärung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge haben vermutlich nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf weit über 10.000 Euro. Die Feuerwehr Mömbris sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Rote Hohle war für gut anderthalb Stunden gesperrt.

rah/sob