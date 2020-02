Unfall in Mainaschaff: Seat und Audi sind nur noch Schrott

Gegen 9.45 Uhr wollte ein 35-jähriger Seat-Fahrer von der Straße "An der Lenne" kommend nach rechts in die Industriestraße einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den Audi eines 23-Jährigen, der von der Behringstraße ebenfalls in Richtung Industriestraße unterwegs war. Der Audi prallte in die Seite des Seat. Dabei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Sachschaden dürfte sich auf weit über 10.000 Euro summieren. Beide Fahrer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Seat-Fahrer wurde jedoch zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Mainaschaff war vor Ort. Ralf Hettler