Unfall in Lohr - zwei Fahrerinnen verletzt

In der Jahnstraße in Lohr am Main ereignete sich am Dienstag gegen 20.55 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW Golf aus dem Gelände einer Tankstalle auf die Jahnstraße ein. Dabei übersah sie einen von links kommenden Wagen. Durch den seitlichen Anstoß kippte der VW Golf auf die linke Fahrzeugseite und rollte auf den beiden linken Rädern gegen ein geparktes Fahrzeug. Die beiden Fahrerinnen wurden mit leichten Verletzungen in das Klinikum Main-Spessart verbracht. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 3000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lohr. In der Bachstraße in Lohr-Wombach, Lkr. Main-Spessart, wurde am Montag gegen 18.45 Uhr ein geparkter weißer Pkw Ford Focus durch einen vorbeifahrenden Lkw beschädigt. Die Fahrerin hatte ihren Pkw am Fahrbahnrand geparkt und hörte aus ihrer Wohnung einen lauten Schlag. Als sie aus ihrem Fenster schaute, sah sie einen Lkw mit Anhänger, der an ihrem Fahrzeug bergauf vorbeigefahren war. Der Lkw hatte vermutlich eine tschechische Zulassung. Bei der anschließenden Überprüfung ihres Fahrzeugs stellte sie fest, dass der vordere linke Kotflügel und der linken Außenspiegel leicht beschädigt waren. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen können sich bei der PI Lohr am Main melden.

Metallteil auf Fahrbahn

Lohr. Am Dienstag befuhr eine 19jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw BMW Mini die Bundesstraße B 276 von Partenstein in Richtung Lohr. In einer Linkskurve kam ihr ein dunkler Pkw entgegen. Dieser fuhr offensichtlich über ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil und schleuderte dieses gegen den Pkw Mini. Dadurch wurde der Pkw an der vorderen linken Seite beschädigt. Nach Angaben der Fahrerin handelte es sich bei dem Gegenstand um einen Metallteil in der Größe eines Kennzeichens. Bei der anschließenden Überprüfung der Unfallstelle durch die Polizei konnten keine Gegenstände mehr gefunden werden.

An dem Pkw Mini entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen können sich bei der PI Lohr am Main melden.

Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw

Lohr. Auf einem Parkplatz der Firma Bosch-Rexroth in der Straße „Zum Eisengießer“ wurde ein geparkter Pkw VW Golf beschädigt. Der Fahrer hatte seinen grauen Pkw in der Nacht von Montag auf Dienstag dort abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er am linken vorderen Kotflügel eine Eindellung mit Lackschaden fest. Aufgrund des Schadens konnte nicht eindeutig geklärt werden, ob es sich um eine Sachbeschädigung oder einen Unfallschaden handelt.

Die Schadenshöhe wird mit 400 Euro beziffert. Hinweise nimmt die PI Lohr am Main entgegen.

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Lohr. Ein 28jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Dienstagvormittag gegen 08.00 Uhr in Lohr am Main einen Verkehrsunfall.

Er befuhr mit seinem Pkw VW Golf die Osttangente und wollte von dort aus nach links auf den Parkplatz an der Mainlände abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw Renault und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Pkw Renault wurde dabei leicht verletzt und wurde in das Klinikum Main-Spessart gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr