Unfall in Kahl: Citroen-Fahrerin verletzt

Hier übersah sie eine von links kommende 67-jährige VW-Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Citroen-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12000 €.

Auffahrunfall

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 11:15 Uhr musste ein 50-jähriger Motorradfahrer verkehrsbedingt an der Kreuzung Emmy-Noether-Straße / Dieselstraße anhalten. Eine 39-jährige VW-Fahrerin, die hinter dem Motorradfahrer fuhr, übersah dies und fuhr dem Motorrad auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 €. Polizei Alzenau/mkl