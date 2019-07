Unfall in Hofstetten  Zwei Fahrer leicht verletzt

Der Unfall passierte gegen 7 Uhr am Dienstag. Ein 56 Jahre alter VW-Fahrer war in Richtung Hausen auf der Talstraße unterwegs, als er von der Sonne so stark geblendet wurde, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer, der ihm auf der Talstraße entgegen kam konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und kollidierte frontal mit dem VW.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten nachdem Unfall abgeschleppt werden. Die Ortsdurchfahrt Hofstetten war während der Aufräumarbeiten für etwa eineinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet. Die Feuerwehr Hofstetten sicherte die Unfallstelle und reinigte die Talstraße nach dem Unfall.

rah