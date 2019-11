Unfall in Großostheim-Ringheim  VW touchiert Opel

Der Unfall ereignete sich gegen 18.125 Uhr in Großostheim , als ein Opel-Fahrer, aus Richtung Schaafheim kommend, von der Staatsstraße 3115 (Aschaffenburger Weg) nach links in den Westring nach Ringheim abbiegen wollte. Ein hinter dem Opel ankommender VW-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und versuchte noch auszuweichen. Dabei touchierte der VW den Opel an der hinteren rechten Seite und landete nach der Kollision im Straßengraben.

Sowohl die Insassen des Opel, als auch des VW, blieben augenscheinlich unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten jedoch nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten hatte die Feuerwehr Großostheim die Unfallstelle gesichert, regelte den Verkehr und reinigte die Fahrbahn.

rah