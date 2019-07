Unfall in Großheubach auf St 2309

Der Fahrer eines Ford der aus der Industriestraße bei Großheubach kam, befuhr hier zunächst den Zubringer zur Staatsstraße 2309, in Richtung Kleinheubach. Auf dem Zubringer angekommen, entschloss sich der Ford-Fahrer dann nicht wie vorgeschrieben in Richtung Kleinheubach weiterzufahren, sondern bog nach links in Richtung Bürgstadt ab. Hierbei übersah er den Fahrer eines Daimler-Benz, der mit seinem Auto ordnungsgemäß in Richtung Kleinheubach auf der Staatsstraße 2309 unterwegs war. Auf der Staatsstraße 2309 kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Autos. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige die mit einem Bußgeld bedroht ist.

Trunkenheitsfahrt in Großheubach

Am Freitag, gegen 23.50 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife der PI Miltenberg, in Großheubach, in der Miltenberger Straße, ein VW-Golf aus dem Landkreis Miltenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Fahrerin des Autos unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund des Atemalkoholwerts, am beweissicheren Alkomaten, erwartet nun die Fahrerin es Golf eine Bußgeldanzeige und ein Fahrverbot.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Großheubach

Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, ereignete sich bei Großheubach auf der Staatsstraße 2309, Höhe Brückenauffahrt, ein Verkehrsunfall an dem zwei Autos beteiligt waren. Der Fahrer eines Citroen befuhr hier mit seinem Auto die Brückenauffahrt, von Großheubach kommend, in Fahrtrichtung Kleinheubach. Beim Einfahren von der Brückenauffahrt in die Staatsstraße missachtete er die Vorfahrt eines Auto-Fahrers, der mit seinem Honda auf der Staatsstraße in Richtung Kleinheubach fuhr. Der einfahrende Citroen-Fahrer streifte hier beim Einfädelvorgang mit seiner linken Auto-Seite die rechte Fahrzeugseite des Honda-Fahrers. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Polizei Miltenberg/ienc