Unfall in Gemünden - Zwei Frauen verletzt

An der Einmündung hatte er die Vorfahrt zu beachten. Nach kurzem Halt fuhr er los, um nach rechts abzubiegen. Dabei wurde er eigenen Angaben zufolge von der tiefstehenden Sonne geblendet und übersah einen Opel Astra, dessen Fahrerin die Staatsstraße von Gemünden in Richtung Karsbach befuhr. Im Einmündungsbereich streifte die Opel-Fahrerin mit der gesamten Beifahrerseite am Daimler Benz des 84-Jährigen entlang. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Opel-Fahrerin, sowie ihre 19-jährige Schwester als Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet: Gemünden

Im Zeitraum vom 12. bis 14.08.2019 parkte ein 55-jähriger Autofahrer seinen BMW vor einem Anwesen im Spitzengarten. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den BMW, wodurch leichte Kratzer verursacht wurden. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden/ienc