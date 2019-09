Unfall in Freudenberg  Motorradfahrer schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 an der Einmündung der Dürrbachstraße in die Hauptstraße, als ein Ford-Fahrer aus dem Main-Tauber Kreis beim Einbiegen in die Hauptstraße den Motorradfahrer aus dem Kreis Offenbach übersah, der auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße in Richtung Bürgstadt unterwegs war.

Schwerer Unfall in Freudenberg am Main am 12.09.2019 um ca 17:30 Uhr. Höhe Werk 1 der Firma Rauch, hier kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW Ford und Motorrad Triumph der Krad Fahrer kam mit einem Helikopter Schwerverletzt in ein Klinikum zur weiteren Behandlung. Bis 19:00 Uhr kam es rund um die Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Der Motorradfahrer hatte noch versucht auszuweichen, konnte aber den Zusammenprall mit dem Ford nicht mehr verhindern und stürzte. Dabei wurde der Mann aus dem Kreis Offenbach schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei Heilbronn mitteilt.

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Hauptstraße-Dürrbachstraße in Freudenberg (Main-Tauber-Kreis) ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Hauptstraße in Freudenberg war während der rettungs- und Bergungsarbeiten rund eineinhalb Stunden lang voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

dc/gio