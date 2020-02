Unfall in Esselbacher Betrieb: 24-Jähriger trennt sich Finger ab

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in einem Gewerbebetrieb in Esselbach zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 24-Jähriger verletzt wurde. Der Arbeiter war mit der Reparatur einer Maschine beschäftigt. Hierbei klemmte er sich den Mittelfinger ein, der dadurch ca. 1 cm lang abgetrennt wurde. Der der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst in die UNI-Klinik in Würzburg eingeliefert.

Mofa unbefugt benutzt

Urspingen. Am Donnerstag gegen 20.45 Uhr wurde in Urspringen ein 26 Jahre alter Mofafahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann das Fahrzeug ohne Wissen des Eigentümers in Gebrauch hatte. Von der Streife wurde deswegen der Zündschlüssel sichergestellt und die Fahrt beendet. Gegen den 26-Jährigen wird Anzeige wegen Unbefugten Gebrauchs des Mofas erstattet.

12-Jährige beim Ladendiebstahl erwischt

Marktheidenfeld. Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Marktheidenfeld von einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Luitpoldstraße verständigt. Dort hatte eine 12-Jährige einen Energy-Drink und zwei Feuerzeuge entwendet. Das Mädchen wurde anschließend an seine Mutter übergeben.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld