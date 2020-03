Unfall in Elsenfeld - Fahrer leicht verletzt

Beim Anstoß wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Klinikum Erlenbach durch den Rettungsdienst gebracht werden. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden von über 10.000 Euro. Die Feuerwehr Elsenfeld war mit zwei Abschleppunternehmen mit der Räumung der Unfallstelle befasst.

Ladendiebstahl von geringwertigen Sachen

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg Am Montag Uhr, wurde ein Jugendlicher beim Diebstahl von mehreren geringwertigen Waren in zwei verschiedenen Märkten in der Erlenbacher Straße vom Verkaufspersonal erwischt. Die Marktleitung stellte Strafantrag gegen den jungen Mann und erteilte ein Hausverbot.

Drogenbesitz und Fahrt unter Drogen

Erlenbach, Lkr. Miltenberg Am 09.03.20, 23:45 Uhr, wurde in der Kettelerstraße in Erlenbach bei einer Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte ein Tütchen mit wenigen Gramm Marihuana im VW Golf eines Mannes aufgefunden. Da der Fahrer zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde zudem eine ärztliche Blutentnahme zur Ahndung des Verkehrsverstoßes vorgenommen.

Betrunken am Steuer

Klingenberg, Lkr. Miltenberg Am 09.03.20, um 21:50 Uhr, wurde der Fahrer eines Suzuki in der Kastellstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemtest ergab einen Wert von fast 1,7 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde nach der ärztlichen Blutentnahme sichergestellt.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg