Unfall in Elsenfeld: 19-Jährige nimmt 23-Jährigem die Vorfahrt

Die 19-Jährige nahm dem 23-Jährigen die Vorfehrt und stieß mit ihrer linken vorderen Fahrzeugecke gegen die linke hintere Ecke des anderen Wagens. An beiden Fahrzeugen entstand ein insgesamter Sachschaden von rund 1200 Euro.

Außenspiegel von geparktem Pkw abgefahren

Großwallstadt. Am Donnerstag zwischen etwa 16.15 Uhr und 21.30 Uhr wurde an einem Mitsubishi, der in vor der Großwallstadt Hauptstraße 5 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war, der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Laut Polizei wurde der Wagen vermutlich durch einen vorbeifahrenden Pkw angefahren. Der Unfallverursacher meldete bis dato seine Unfallbeteiligung weder beim Fahrzeughalter noch bei der Polizei. Es wird nach Zeugen für den Verkehrsunfall gesucht.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizeiinspektion Obernburg/mm