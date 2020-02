Unfall in Azenau: Ford-Fahrer übersieht Vorfahrt eines VW

An der Kreuzung Westumgehung/Mühlweg bog er nach links in den Mühlweg ab und übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem Ford und dem VW des 35jährigen Unfallgegners. Durch den Unfall wurde der Wagen des Unfallverursachers am linken Kotflügel und der Front beschädigt. Das Fahrzeug des Unfallgegners wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Gesamtschaden ca. 8.000 Euro.



Wildunfall - Reh kollidiert mit Pkw

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 07:50 Uhr befuhr ein 59jähriger Ford-Fahrer die Staatsstraße 2305 von Michelbach kommend in Richtung Alzenau. Zwischen der Einmündung Burgstraße und Industriestraße kreuzte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw an der vorderen Stoßstange beschädigt. Schaden ca. 1.000 Euro.

Polizei Alzenau/mkl