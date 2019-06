Unfall in Aschaffenburg  großer Sachschaden

Der Unfall geschah gegen 10.20 Uhr am Samstag, als ein Mercedes-Fahrer die Kreuzung Dyroff-/Aschaff-/Kahlgrund-/Lohmühlstraße in Richtung Strietwald überqueren wollte, nachdem die Ampel für ihn grün zeigte. Die Fahrerin eines Opel, die Stadtauswärts unterwegs war, fuhr ebenfalls in die Kreuzung ein und prallte in die Front des Mercedes. Die Fahrerin wie der Fahrer überstanden an Unfall nach ersten Erkenntnissen unverletzt, die Fahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden.

Nach Aussage eines unabhängigen Zeugen hatte die Opel-Fahrerin die rote Ampel übersehen. Die Feuerwehr Aschaffenburg hatte während der Aufräumarbeiten die Unfallstelle gesichert und die Kreuzung gereinigt.

rah