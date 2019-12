Unfall in Aschaffenburg-Leider: Zu weit ausgeholt beim Abbiegen

Dabei wählte er den Bogen für das Abbiegen so groß, dass es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt.



Ladendiebin gestellt

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 12.50 Uhr konnte ein Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt eine Dame des Diebstahls überführen. Die Dame nahm mehre Kleidungsstücke mit in eine Umkleidekabine, versteckte diese in einer Tasche und verließ anschließend das Geschäft. Der Ladendetektiv erkannte das diebische Handeln der 24-Jährigen und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Insgesamt entwendete die Dame Waren im Wert von ca. 170 Euro. Sie wird nun wegen Diebstahls angezeigt.

Land Rover zerkratzt

Aschaffenburg. Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag, 22.30 Uhr, bis Samstag, 07.40 Uhr einen schwarzen Land Rover zerkratzt. Der Pkw war am Güterberg geparkt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise werden bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 entgegen genommen.

Polizei Aschaffenburg/mkl