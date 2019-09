Unfall in A3-Baustelle: Polizei ermittelt wegen Verdacht auf Autorennen

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei fuhren ein 26-Jähriger und ein 24-Jähriger, beide aus dem Landkreis Aschaffenburg, jeweils mit einem Seat auf der A3 in Richtung Frankfurt. Bereits vor der Baustelle fielen die jungen Männer laut Zeugenaussagen durch überhöhte Geschwindigkeit auf, die sie offensichtlich im engen Baustellenbereich auch nicht reduzierten. Am Ende der Baustelle fuhr schließlich einer der Beiden um 10.35 Uhr auf einen vorausfahrenden BMW auf. Durch den Aufprall wurde der Seat nach rechts abgewiesen, prallte gegen die Leitplanke und blieb stark beschädigt im Grünstreifen stehen. Der BMW kam ebenfalls nach rechts und fuhr dort gegen einen Ford. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 43000 Euro an.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach ermittelt in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg derzeit wegen des Verdachts eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und die drei Fahrzeuge sichergestellt. Die beiden Seat-Fahrer mussten noch vor Ort ihren Führerschein abgeben. Da die Pkw nicht mehr fahrbereit waren, war die Autobahn zur Sicherung der Spuren und Bergung der Fahrzeuge für 2 Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau von etwa zehn Kilometern. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach, Tel. 06021/8572530, zu melden.

Fahrer hat Rauschgift dabei

Ein VW Passat mit Stuttgarter Zulassung geriet am Samstagnachmittag ins Visier einer Zivilstreife der Verkehrspolizei. Bei der Kontrolle um 16.00 Uhr konnten die Beamten beim 47-jährigen Fahrer eine geringe Menge Marihuana auffinden und sicherstellen. Da der Mann keine Drogen konsumiert hatte, konnte er nach Abschluss der Sachbearbeitung weiterfahren.

