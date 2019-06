Unfall im Kreisverkehr in Niedernberg

Einen im Kreisverkehr fahrenden Pkw übersah die Unfallverursacherin als sie von der B469 kommend in den Kreisverkehr an der Großostheimer Straße einfahren wollte. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17:30 Uhr. Die Fahrerin stieß mit ihrem BMW gegen eine Renault Kangoo. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Nach der Unfallaufnahme konnte die Beteiligten ihre Fahrt fortsetzen.

Flüchtiger Ladendieb in Sulzbach

Sulzbach, Lkr. Miltenberg Am Donnerstag gegen 18:15 Uhr befand sich ein ca. 55-jähriger Mann in der Netto-Filiale und bezahlte dort zwei Getränke. Beim Verlassen des Geschäfts löste die Diebstahlsicherung aus, woraufhin der Mann die Flucht ergriff.

Der Sachverhalt wurde umgehend der Polizei mitgeteilt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief allerdings erfolglos. Auch das Diebesgut ist nicht bekannt.

Die Polizei Obernburg bittet nun um Mithilfe: Wer hat zur fraglichen Zeit im Bereich des Netto Feststellungen hinsichtlich eines flüchtenden Manns gemacht und kann Hinweise zu diesem geben? Hinweise werden bei der Polizei Obernburg entgegengenommen.

Fahrrad am Honisch Beach gestohlen

Niedernberg, Lkr. Miltenberg Mit dem Fahrrad war gestern in den Abendstunden ein Mann aus Niedernberg an den Honisch Beach gekommen. Er stellte dort sein Fahrrad der Marke Ghost ab und sicherte es mit einem Schloss. Als er gegen 20:00 Uhr den See wieder verlassen wollte stellte er das Fehlen seines Fahrrads fest. Er musste die Heimreise zu Fuß antreten. Das Fahrrad war weiß und hatte einen Wert von ca. 550 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 –0

