Unfall im Baustellenbereich auf der A3 bei Hösbach

Gegen 16.45 Uhr war der BMW-Fahrer am Donnerstag von München kommend mit seinem Neuwagen auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Aufgrund der Baustelle in der Einhausung kam es zu stockendem Verkehr, weshalb er abbremsen musste. Der nachfolgende Fahrer eines polnischen Kleintransporters erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des BMW. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der BMW-Fahrer als auch eine Mitfahrerin in seinem Wagen leicht verletzt. Der Kleintransporter-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn musste für rund eine halbe Stunde in Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt werden, was zum bereits bestehenden Baustellenstau zu weiteren Kilometern Blechlawine führte. Erst nachdem die Feuerwehr die beiden Fahrzeuge in den Baustellenbereich gebracht hatte, konnten die beiden Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Sachschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro summieren.

