Unfall im Aschaffenburger Stadthallen-Parkhaus - Fahrerin verletzt, Mercedes Totalschaden

Die Fahrerin eines Mercedes fuhr von der ersten Ebene des Parkhauses aus. Nach Verlassen der Schranke fuhr die Dame mit zu hoher Geschwindigkeit an und stieß im Anschluss gegen die Wand des Parkhauses. An dem Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im vermutlich fünfstelligen Bereich. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Stadt Aschaffenburg



Ohne Fahrerlaubnis durch Damm

Bei einer Verkehrskontrolle im Haselmühlweg stellten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Samstagabend gegen 23.20 Uhr fest, dass der Fahrer eines Ford ohne Führerschein unterwegs war. Wie sich herausstellte, war dem 27-jährigen die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden. Auf den Fahrzeugführer kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Vorfahrt missachtet

In der Lange Straße kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13 Uhr fuhr die Fahrerin eines VW Golf von der Lange Straße über die Einmündung Schneidmühlweg. Aus dem Schneidmühlweg kommend war die Fahrerin eines BMW im Begriff die Lange Straße zu überqueren, um auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu fahren. Die VW Fahrerin übersah den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 7500 EUR.

Zwei Pkw in Damm beschädigt

In Damm kam es zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. In der Haidstraße parkte der Besitzer eines Mercedes sein Fahrzeug am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Am Samstagfrüh stellte er gegen 06:40 Uhr fest, dass die beiden rechten Reifen zerstochen waren. In der Seestraße wurde im Zeitraum von Samstag 00:00 Uhr und 14:00 Uhr ein ordnungsgemäß geparktes Wohnmobil Fiat beschädigt. Unbekannte schlugen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges ein. In beiden Fällen beträgt der entstandene Sachschaden jeweils etwa 300 EUR.

Kreis Aschaffenburg

Glück im Unglück

Glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 2312 bei Mespelbrunn. Gegen 12.30 Uhr befuhr die 22-jährige Fahrerin eines Skoda die Strecke, als sie auf der nassen Fahrbahn zunächst nach rechts gegen den Bordstein geriet. In der Folge fuhr sie die Böschung hinauf, wodurch der Skoda auf die Seite umkippte. Ohne Fremdeinwirkung kippte das Fahrzeug wieder zurück und kam auf den Rädern zum Stehen. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 10000 EUR. Die Fahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizei Aschaffenburg/mkl