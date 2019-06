Unfall beim Rückwärtsfahren

An der Einmündung der Sankt Georg Straße fuhr der VW Fahrer erst nach links, um dann zurückzusetzen und rückwärts in die Hemsbacher Straße zu stoßen.

Hierbei übersah er den nachfolgenden BMW eines 80jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der entstandene Sachschaden mit ca. 250 Euro relativ gering blieb.

Fahrbahn verschmutzt

Mömbris - Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Ein mit Farbeimern beladener Lkw befuhr am Freitagmittag gegen 12:54 Uhr die Dörnsteinbacher Straße in Niedersteinbach in Fahrtrichtung Dörnsteinbach. Aus bisher unbekannter Ursache platzen einige Farbeimer auf, woraufhin sich deren Inhalt über die Ladefläche des Lkw verteilte und anschließend auf die Fahrbahn tropfte und diese großflächig verschmutzte.

Mehrere nachfolgende Fahrzeugeugführer fuhren anschließend mit ihren Fahrzeugen durch die noch frische Farbe und machten im Anschluss Sachschäden an ihren Fahrzeugen geltend. Die Fahrbahn musste im Anschluss zur Reinigung durch den Kreisbauhof halbseitig gesperrt werden.

Polizei Alzenau/kick