Unfall beim Holzspalten - Metallsplitter im Arm

Am Samstag gegen 12.00 Uhr wollte ein 69-jähriger Mann mit einem Spaltkeil mit Metallkopf ein längeres Holzstück durchtrennen. Er schlug mit einem großen Hammer auf den Metallkopf, wobei sich beim Schlag ein großer Metallsplitter vom Kopf des Keils löste und ihm gegen den Arm flog. Dabei erlitt er eine stark blutende Wunde. Diese wurde zunächst notärztlich versorgt und der Verletzte anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fahrzeug war nicht versichert

Gemünden. Obwohl der Pkw Ford eines 78-jährigen Mannes im Zeitraum von Anfang April bis Ende August nicht versichert war, benutzte er sein Auto. Jetzt wurde im Nachhinein ein Park- und ein Geschwindigkeitsverstoß im Rahmen einer Laserkontrolle bekannt. Der Fahrzeughalter wird wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Gemünden: Gegen Hausmauer gefahren und geflüchtet

Gemünden-Hofstetten, Lkr. Main-Spessart Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr rangierte ein Autofahrer in der Sportheimstraße mit seinem Pkw Mitsubishi. Dabei touchierte er mit dem Heck leicht eine Hausmauer. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne Nachschau nach dem entstandenen Schaden. Da der Vorfall durch einen Zeugen beobachtet wurde, konnte der Halter, ein 81-jähriger Mann, schnell ermittelt werden. Er wird wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt.

Sattelzugfahrer fuhr viel zu schnell duch Gemünden

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitagvormittag wurde festgestellt, dass der Fahrer einer Sattelzugmaschine viel zu schnell unterwegs war. Der 53-jährige Fahrer wurde auf der B 26 bei erlaubten 60 km/h mit 86 km/h per Laser gemessen. Da es sich bei dem Fahrer um einen ausländischen Staatsangehörigen handelte, wurde eine Sicherheitsleistung (108,50 Euro) in Höhe der zu erwartenden Geldbuße erhoben.

