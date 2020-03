Unfall beim Ausfahren aus Tankstelle in Mömbris

Hierbei kam es zu Zusammenstoß, bei dem sich die Verursacherin leichte Prellungen im Hals- und Kieferbereich zuzog. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4.000.- Euro.

Abbiegevorgang zu spät erkannt und aufgefahren

Mömbris, OT Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Am 20.03.2020, gegen 16.20 Uhr, wollte ein 56-jähriger Mömbriser mit seinem Mitsubishi nach links in die Wenedlinusstraße abbiegen und mußte verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der nachfolgende 30-jährige Offenbacher mit seinem Sprinter zu spät und fuhr hinten auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000.- Euro

Motorradfahrer überschätzt sein Können

Sommerkahl, Lkr. Aschaffenburg. Am 20.03.2020, gegen 15.35 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Kradfahrer mit seiner Kawasaki, die Kreisstraße AB19 von der Engländer Hochstraße kommend, in Richtung Vormwald. Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Gabionenwand. Der Kradfahrer kam mit dem Verdacht einer Beinfraktur in das Klinikum Aschaffenburg. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000.- Euro. Der Fremdschaden an der Gabionenwand beträgt ca. 1.000.- Euro.

Mit Marihuana kontrolliert

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. Am 21.03.2020, gegen 04.30 Uhr, wurde im Rahmen eines anderen Einsatzes bei einem 28-jährigen Kahlers eine geringe Menge Marihuana und ein Crusher aufgefunden. Der Kahler wird wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Ladendiebstahl klärt auch noch einen besonders schweren Diebstahl auf

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am 20.03.2020, gegen 21.15 Uhr, teilte der Pächter einer Tankstelle mit, dass Jugendliche einen Diebstahl begangen hätten. Die Jugendlichen konnten angetroffen werden. Hierbei konnte bei einem 19-jährigen Alzenauer Süßigkeiten und auch zuvor entwendete Getränkekisten festgestellt werden, die offensichtlich aus einem Getränkelager entwendet wurden. Der 19-jährige wird nun wegen zwei Eigentumsdelikten angezeigt.

vd/Polizei Alzenau