Unfall beim Ausfahren aus Betriebsgelände in Hafenlohr - Zwei Verletzte

Eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw, Renault, fuhr vom Gelände eines Betriebshofes in die Marienbrunner Straße ein. Dabei übersah sie einen von links kommenden Pkw, VW, und es kam in der Fahrbahnmitte zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Sowohl die junge Frau wie auch die Fahrerin des VW wurden leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Straßenlaterne umgefahren

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart. Komplett beschädigt wurde eine Straßenlaterne bei einem Unfall am Freitag, 08.45 Uhr. Ein Autotransporter wollte von der Straße Am Bäuerleinsberg nach links in das Gelände einer Firma einbiegen. Hierbei holte er zu weit nach rechts aus, überfuhr den Gehweg und blieb mit dem Auflieger an der Laterne hängen, welche komplett umgeknickt wurde. Am Auflieger entstand nur geringere Sachschaden.

Kleinunfall auf Parkplatz

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, 10.30 Uhr, fuhr ein 78-jähriger Renault-Fahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Luitpoldstraße und suchte eine Parkmöglichkeit. Als er eine Linkskurve fuhr, streifte er mit seiner linken Fahrzeugseite einen stehenden Pkw. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall oder abgewürgter Motor?

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag zeigte eine 51-Jährige bei der Dienststelle zunächst einen Auffahrunfall an. Demnach sei sie gegen 13.55 Uhr mit ihrem Pkw, Toyota, die Georg-Mayr-Straße stadteinwärts gefahren. An der Kreuzung mit der Luitpoldstraße habe sie beim Linksabbiegen in der Kreuzungsmitte aufgrund Gegenverkehrs anhalten müssen. Beim Wiederanfahren habe sie von hinten einen Anstoß verspürt; gleichzeitig hatte sie ihren Motor abgewürgt. Die Fahrerin des dahinter gefahrenen Pkw, VW, sei anschließend gestikulierend an ihr vorbeigefahren. Die 51-Jährige klagte über Schmerzen im Nackenbereich und machte geringfügige Lackschäden am Fahrzeugheck geltend. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte die Fahrerin des VW schnell ermittelt werden. An ihrem Pkw waren keine Unfallschäden feststellbar. Die VW-Fahrerin stellte richtig, dass sie nicht aufgefahren sei, sondern sich der Toyota durch das Abwürgen des Motors heftig aufgeschaukelt hatte.

Fensterscheiben eingeschlagen

Urspringen, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, zwischen 0.00 und 16.00 Uhr, wurden an dem „Feierhäuschen“ zwischen Urspringen und Steinfeld drei Fensterscheiben mutwillig eingeschlagen. Der Schaden wurde auf ca. 500 Euro beziffert.

Unfall mit Traktor

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, 13.50 Uhr, befuhr ein 80-Jähriger mit seinem Traktor die Georg-Mayr-Straße Richtung Ortsausgang. Er fuhr auf dem rechten Seitenstreifen, um den fließenden Verkehr nicht zu beeinträchtigen. Als er dann wieder auf die Fahrbahn wechseln wollte, übersah er den von hinten kommenden Pkw und kollidierte mit dessen rechter Fahrzeugseite. Während am Traktors kein Schaden entstand, beläuft sich der Schaden am Pkw auf ca. 3000 Euro.

Geparkter Pkw beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein Pkw, Mercedes Vito, war am Samstag in der Zeit von 16.00 bis 16.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Äußeren Ring geparkt. In dieser Zeit stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Fahrzeug gegen das linke hintere Radhaus. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Streit zwischen Sohn und Vater eskaliert

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag, gg. 0.40 Uhr, verständigte ein Mann die Polizei, dass er von seinem alkoholisierten Sohn geschlagen worden sei. Es stellte sich heraus, dass der Vater seinen 21-jährigen Sohn von einer Feier abgeholt hatte. Während der Fahrt kam es zu einem Streitgespräch in dessen Verlauf der Sohn auf den Vater am Steuer einschlug und diesen kratzte. Zudem griff er seinem Vater ins Lenkrad und zog schließlich die Handbremse, wodurch das Fahrzeug rechts auf dem Gehweg der Georg-Mayr-Straße zum Stillstand kam. Der Sohn rannte daraufhin weg und der Vater hinterher. Beide konnte durch die verständigte Streifenbesatzung angetroffen werden. Der Vater wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Lohr verbracht. Der Sohn, bei welchem ein Atemalkoholtest 2,56 Promille ergab, musste sich einer Blutentnahme unterziehen, da sein Handeln einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellt. Daneben wird er sich wegen Körperverletzung verantworten müssen.

Weizenbierglas „FC Bayern München“ entwendet

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagabend feierte ein Mann seinen 33. Geburtstag im Biergarten am Mainkai. Die hierbei erhaltenen Geschenke verstaute er in einer weißen Papiertasche mit roten Kordeln sowie einer Firmenaufschrift. Als das Geburtstagskind gg. 22.45 Uhr nach Hause ging, vergaß er die Tasche samt Inhalt auf einer Bierbank. Als ihm dies einige Zeit später auffiel, ging er zurück, jedoch war die Tasche nicht mehr auf dem Platz. Am Sonntagvormittag fand sich die Tasche im Biergarten neben einem Abfalleimer. Bis auf ein Weizenbierglas des FC Bayern München in Originalverpackung befanden sich noch alle Geschenke in der Tasche.

Fahrrad gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein unverschlossenes Fahrrad, welches im Fahrradständer eines Anwesens am Äußerer Ring gestanden war, wurde in der Zeit von Samstag 06.15 Uhr bis Sonntag, 22.00 Uhr, entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke „Mountec“, Farbe weiß mit orangefarbenem Schriftzug „MNTC“. Der Zeitwert wurde auf 150 Euro beziffert.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld