Unfall beim Abbiegen in Kreuzwertheim

9000 € Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, kurz nach 8 Uhr, auf der Staatsstraße 2315. Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes C-Klasse wollte vom Kreisel Neue Mainbrücke kommend nach links in Richtung Röttbach auf die Kreisstraße MSP 32 abbiegen. Dabei wurde er bei zähflüssigem Verkehr von einem entgegenkommenden Audi A 4 an der rechten Fahrzeugseite gerammt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ladendieb in Marktheidenfeld erwischt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Ein 15-jähriger Ladendieb wurde am Mittwoch in einem Discounter am Äußeren Ring erwischt und der Polizei übergeben. Gegen 07:45 Uhr passierte der junge Mann den Kassenbereich des Geschäfts und bezahlte lediglich einige Backwaren. Durch die Filialleiterin wurde er aber anschließend aufgehalten. Nachdem in seinem Rucksack vier Getränke in einem Gesamtwert von etwa 3,20 € aufgefunden wurden, wurde die Polizei informiert. Diese übergab ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an seinen Vater. Eine Anzeige folgt.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr in Roden - Zeugen gesucht!

Roden, Lkr. Main-Spessart Zur Spiegelberührung im Begegnungsverkehr kam es am Mittwochmorgen auf der Staatsstraße 2438. Der Fahrer eines BMW X3 fuhr gegen 06:40 Uhr von Urspringen in Richtung Roden, als ihm ein unbekannter Pkw-Fahrer entgegen kam. Beim BMW wurde die linke Spiegelkappe abgerissen und ein Schaden in Höhe von 100 € verursacht. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbekümmert fort. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Marktheidenfeld Augenzeugen des Vorfalls. Diese mögen sich bitte unter Tel. 09391/9841-0 melden.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr in Birkenfeld - Zeugen gesucht!

Birkenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch, gegen 05:15 Uhr, kam es zur Spiegelberührung zweier Lkw im Begegnungsverkehr. Ein Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2299 von Billingshausen in Richtung Zellingen unterwegs. Am Ortsausgang kam ihm ein unbekannter Lkw entgegen, wobei sich die jeweils linken Außenspiegel berührten. Nach der Spiegel zerstört wurde, blieb der Lkw-Fahrer an der Unfallstelle stehen. Der Unbekannte kam aber nicht zurück und entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

dc/Meldung en der Polizei Marktheidenfeld